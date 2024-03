Formula 1, due rossoneri invitati al Gran Premio che si disputerà nella giornata di domani in Arabia Saudita: i dettagli

Nella giornata di domani in Arabia Saudita si correrà il Gran Premio di Formula 1, un evento a cui potrebbero partecipare anche due figure del mondo rossonero.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, il proprietario del Milan Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono stati invitati ad assistere alla gara. Non è ancora chiaro però se i due vertici saranno presenti, dal momento che 24 ore dopo il Diavolo ospiterà l’Empoli a San Siro.

