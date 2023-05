Carlos Alcaraz si scopre tifoso dei giallorossi: la dedica scritta sulla telecamera durante gli ATP di Roma

Dopo Matt Damon, fotografato nel fan club newyorkese del club, la Roma scopre un nuovo tifoso di lusso: Carlos Alcaraz.

Il tennista spagnolo ha scritto ‘Forza Roma‘ sulla telecamera al termine della partita contro Ramos-Vinolas agli ATP 1000 di Roma. Di seguito le sue parole: «Avevo un amico che giocava nella Roma. Non guardo parecchio la Serie A, ma ho seguito la Roma e visto alcune partite per lui». L’amico in questione era Gonzalo Villar, in forza al Getafe, ma ancora di proprietà dei giallorossi.

