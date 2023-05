I nerazzurri vanno in vantaggio 3-0 e poi rischiano seriamente di farsi recuperare: col Sassuolo finisce 4-2.

L’Inter soffre in avvio la grande vivacità del Sassuolo ma poi col passare dei minuti ne prende le misure. Vengono annullati due goal per fuorigioco a Berardi e Correa; Matheus Henrique sbaglia una facile occasione di testa. Al 42’ Lukaku si mette in proprio e mette la palla all’incrocio di sinistro; 1-0 per i nerazzurri all’intervallo.

Samir Handanovic

L’Inter esce bene dagli spogliatoi e raddoppia al 55’ con l’autogoal di Ruan Tressoldi su cross di Bellanova. 2 minuti dopo arriva anche il 3-0 del neo-entrato Lautaro. Al 63’ Berardi crossa per Matheus Henrique che segna di testa ed al 76’ Frattesi fa 3-2 sempre di testa. All’89’ Lukaku scaccia via tutte le paure trafiggendo per la quarta volta Consiglia; la gara finisce 4-2.

