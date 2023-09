L’attaccante dello Spezia Francesco Pio Esposito, ex Primavera dell’Inter, ha sottolineato le grandi differenze tra campionato Primavera e Serie B.

Il Il Secolo XIX ha intervistato Francesco Pio Esposito che ha parlato anche di tanti argomenti a cominciare dalle iniziali difficoltà che sta riscontrando. “Il passaggio da Primavera a Serie B è stato difficile, ma sto via via prendendo confidenza con la rudezza della serie B, davvero un altro mondo. Non nascondo di aver trovato una grande differenza a livello fisico e atletico, in serie B i difensori ti marcano sempre con le mani addosso, c’è tanto contatto fisico, in alcune situazioni non ti fanno respirare a differenza della Primavera dove gli spazi ci sono sempre. Ma piano piano penso di riuscire a migliorarmi, con il lavoro e l’impegno che metto tutti i giorni. Del resto sono venuto allo Spezia per crescere, ora fisicamente sto bene, in questi primi mesi mi sono chiarito bene le idee sul livello tecnico dei calciatori più grandi di me e sono pronto a dare il mio contributo”.

Sebastiano Esposito

Modelli di ispirazione e differenze coi suoi fratelli

“Ammiro sia Lukaku che Dzeko, sono fortissimi, ma Dzeko mi impressionava per la qualità tecnica e la serenità con cui giocava la palla anche in frangenti complicati. Chi più forte tra gli Esposito? Non sta a me dirlo, ma abbiamo caratteristiche spiccatamente diverse. Seba è più una seconda punta a cui piace svariare su tutto il fronte offensivo, inoltre è molto forte sui calci da fermo, io penso di essere più attaccante d’area, punta centrale, il classico numero 9”.

