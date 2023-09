Le parole di Arturo Vidal, ex centrocampista dell’Inter, su Alexis Sanchez: «Se sta bene deve giocare, ma con quell’allenatore…»

Arturo Vidal, nel corso di una diretta sul canale Twitch di Red Gol, ha parlato dell’arrivo di Alexis Sanchez all’Inter, non senza lanciare una frecciata a Simone Inzaghi. Di seguito le sue parole.

«Alexis Sanchez si rimetterà in forma all’Inter? No, con quell’allenatore no, ma Alexis se sta bene deve giocare perché è molto bravo».

