Il più piccolo dei fratelli Esposito, Francesco Pio, dopo essersi messo in luce in Primavera sta brillando anche al Mondiale under 20.

Francesco Pio Esposito a Sky Sport racconta il suo legame con l’allenatore della Primavera dell’Inter Chivu e quello con l’ex compagno Casadei. “Se riusciremo a vedere la finale dell’Inter? Sì perché qui saranno le 18. Se mi sento figlio calcistico di mister Chivu? Sì, perché lui mi ha dato fiducia e io gli sono veramente grato”.

coreografia tifosi Inter

“Quest’anno mi ha portato in Primavera in anticipo, mi ha dato fiducia e mi ha fatto giocare anche da capitano. Aveva avuto fiducia in me anche in Under14 e mi ha spostato nel ruolo che faccio adesso. Gli sono grato perché è un grande allenatore ma anche una grandissima persona. Casadei? Per noi è un punto di riferimento, uomo squadra, un leader che fa la differenza in mezzo al campo e sembra più grande“.

