La finale del Mondiale di domenica prossima sarà anche un po’ Bayern Monaco-Atletico Madrid, per i giocatori che ci saranno in campo

Francia-Argentina non è solo la sfida tra due nazionali. A essere implicati sono anche i club e i campionati rappresentati dai convocati di Didier Deschamps e Lionel Scaloni. Ed è un confronto interessante. La Francia è una super-nazionale dei 5 principali campionati d’Europa, divisi in parti quasi uguali: 6 giocatori di Ligue 1, Bundesliga e Liga; 5 della Premier League; 3 della Serie A. La traduzione è semplice: la ricerca dell’eccellenza laddove si è sicuri di trovarla. Squadra composta tradizionalmente da giocatori migrati altrove, l’Argentina è composta da ben 10 giocatori che militano nella Liga.

Potevano essere 11, pensando a Lionel Messi, trasferitosi in Francia ma nell’immaginario collettivo ancora visto come il fuoriclasse del Barcellona. Per quanto riguarda i club, se simbolicamente Messi e Mbappé incarnano il Psg e i voleri dello sceicco Al-Thani, che si ritrova la finale ideale per il suo Qatar, la sfida con più rappresentati è – un po’ sorprendentemente – Bayern-Atletico Madrid. Entrambi possiedono 4 giocatori ed è il massimo, a seguire ci sono Real Madrid, Siviglia e Juventus. Per il club bavarese ci sono 4 francesi, non tutti disponibili: Pavard, Upamecano, Coman e Lucas Hernandez. I ragazzi di Simeone, invece, si spartiscono tra le due nazionali e daranno vita a una sfida in famiglia, che insaporirà ancora di più una finale già molto affascinante: da un lato Griezmann; dall’altro De Paul, Correa e Molina.

L’articolo Francia-Argentina è Bayern-Atletico Madrid proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG