Il commissario tecnico della Francia, Deschamps, pensa a dei cambi di formazione contro la Germania: spazio per Pavard e Thuram?

I due calciatori dell’Inter convocati con la Francia, Benjamin Pavard e Marcus Thuram, non hanno giocato da titolari nell’ultima sfida contro l’Irlanda ma le cose potrebbero cambiare. Fra due giorni i francesi sfideranno la Germania e Deschamps pensa a dei cambi di formazione rispetto allo scorso match. Il numero 9 nerazzurro era subentrato a Giroud, siglando anche un gol. Per il centrale ex Bayern Monaco soltanto qualche scampolo di partita nel secondo tempo.

Didier Deschamps, ai microfoni di Telefoot annuncia: «Non sarà la stessa squadra».

