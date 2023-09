Le parole di Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, in conferenza stampa prima della partita con la Germania

Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della Francia contro la Germania. Di seguito le sue parole.

DISCUSSIONE CON GRIEZMANN – «Ho avuto con lui uno scambio che è durato al massimo 1 minuto e 30… Nell’ultima partita abbiamo giocato prevalentemente a sinistra, anche se potremmo riuscire a creare pericoli sul lato destro. La presenza di Kylian sul lato sinistro aumenta l’utilizzo di questo lato».

CALENDARI – «I calendari sono fatti così. Siamo in un gruppo da cinque squadre, il che ci permette di disputare due amichevoli. Questa partita prestigiosa con la Germania ci permette di aspettarci un bel match. È bello avere amichevoli con due grandi nazioni».

GERMANIA – «Mi dispiace per Hansi Flick, è una persona che apprezzo. Lui, come succede a me, sa benissimo cosa aspettarci quando i risultati non ci sono. Le ultime tre competizioni hanno portato delle delusioni. Le ultime partite non hanno aiutato la situazione. Ma questo non mette in discussione il potenziale di questa squadra. So benissimo che domani ci sarà una risposta da parte loro».

KOLO MUANI – «Ha avuto una crescita fenomenale. Ha soddisfatto le nostre aspettative, prima e durante il Mondiale. Con questo trasferimento al PSG sarà più esposto, è l’altra faccia della medaglia. Kolo Muani lo sa bene».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG