Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato della possibile convocazione di Olivier Giroud al Mondiale in Qatar

Ai microfoni di Telefoot, Didier Deschamps ha parlato così della possibile convocazione di Olivier Giroud al Mondiale in Qatar:

«Dal momento in cui chiamo Olivier, lui sa benissimo, e gliel’ho detto, che avrà tempo per giocare. È sempre stato utile alla squadra francese. Mondiale? Se lo sapessi già… Non si tratta di lui nello specifico, perché non ho tutti i dati… Ma sta facendo di tutto, in ogni caso, per esserci».

