Al rientro dopo la sosta il Napoli affronterà il Torino di Juric: Spalletti aspetta il rientro di Lozano per la fascia destra

Al rientro dopo la sosta il Napoli affronterà il Torino di Juric: Spalletti aspetta il rientro di Lozano per la fascia destra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il messicano tornerà soltanto venerdì dalla Nazionale e giusto in tempo per la rifinitura. L’allenatore potrebbe anche pensare a Zerbin per sostituire Politano.

L’articolo Napoli, senza Politano Spalletti aspetta Lozano: il messicano tornerà venerdì dalle Nazionali proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG