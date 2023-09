Didier Deschamps, ct della Nazionale francese, ha così parlato di Olivier Giroud: le dichiarazioni sull’attaccante

Le parole di Didier Deschamps in conferenza stampa, dove ha elogiato le qualità di Giroud, attaccante del Milan. Le dichiarazioni del ct francese.

LE PAROLE – «Se è ancora qui è solo merito suo. Ha il fisico che lo aiuta, lo stile di vita, la testa. Ha questo desiderio di rimanere ai massimi livelli. Lo ha fatto l’anno scorso ed è partito molto bene anche in questa stagione. Qualche anno fa il limite era di 35 anni, oggi ce ne sono parecchi che hanno quasi 40 anni. Anche il fatto di avere meno infortuni è importante; è migliorato tutto, dalla preparazione alle cure mediche. Ma per essere come lui c’è bisogno della mente, della forza d’animo. Olivier ce l’ha ed è un’ottima cosa».

