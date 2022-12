Le parole di Didier Deschamps, CT della Francia, dopo la sconfitta in finale del Mondiale 2022 in Qatar contro l’Argentina

Didier Deschamps ha parlato dopo la finale del Mondiale tra Francia e Argentina.

PAROLE – «Voglio congratularmi con l’Argentina per la vittoria. Possiamo solo avere rimpianti, perché abbiamo recuperato e abbiamo avuto l’opportunità di segnare il gol-vittoria al 120′. Non è andata nel verso giusto: eravamo partiti male, ma anche grazie agli ingressi abbiamo ribaltato la montagna salendo fino in cima, anche se alla fine purtroppo siamo dovuti scendere».

L’articolo Francia, Deschamps: «Possiamo avere solo rimpianti» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG