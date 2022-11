Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Tunisia

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Affronteremo una squadra di qualità che si gioca la qualificazione. Farò qualche cambio nell’11 titolare, ma chi scenderà in campo farà il massimo per ottenere la vittoria. Mbappé sta bene dal punto di vista fisico. E’ un giocatore decisivo ma sempre inserito in un quadro collettivo. I giovani? Anche se gli manca esperienza internazionale, hanno grande qualità e potenziale. Nel gruppo c’è una buona alchimia».

