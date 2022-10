Le parole di Domenech sulla testata di Zidane: «É simile alla caduta di un aereo, una catastrofe che nessuno può spiegarsi»

Raymond Domenech, intervistato da Olé, è ritornato sulla testata di Zidane a Materazzi nella finale del mondiale del 2006. Di seguito le sue parole.

«É simile alla caduta di un aereo, una catastrofe che nessuno può spiegarsi. La squadra stava bene e non c’era motivo di credere che una cosa simile potesse accadere. Sicuramente Zizou era sotto pressione perché era la sua ultima partita ufficiale, ma non sappiamo cosa gli sia successo. Ancora adesso mi alzo la notte e ci penso. Penso a cosa avrei potuto fare o dire, ma la verità è che una cosa del genere non era prevedibile. Se qualcuno avesse sentito tutto quello che ho detto all’arbitro in quel frangente sarei stato squalificato per una decina d’anni».

L’articolo Francia Domenech: «Penso ancora alla testata di Zidane» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG