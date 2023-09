Francia, Griezmann: «Con l’Irlanda Maignan ci ha salvato, è…». L’attaccante francese parla del portiere rossonero e della sua leadership

In conferenza stampa con la Francia, Antoine Griezmann ha elogiato il portiere della nazionale e portiere del Milan Mike Maignan. Di seguito le sue dichiarazioni:

SFIDA CONTRO L’IRLANDA – Lì abbiamo fatto una partita molto complicata, a tratti eravamo tutti indietro a soffrire. Il grande Mike [Maignan] ci ha salvato due o tre volte. Ci aspettiamo che, con tanta intensità, duelli che dovremo vincere, cosa che non abbiamo fatto all’andata, dovremo tenere di più la palla se non vogliamo soffrire così tanto. Dovremo essere presenti dall’inizio alla fine

NUOVI LEADER – I giocatori sono fatti per quello, per parlare, nello spogliatoio o in campo, per urlare come Mike [Maignan] quando le cose non vanno bene, altri a gesti, come Lucas [Hernandez]. Ognuno ha la sua piccola cosa. Siamo un gruppo aperto, una famiglia, sappiamo che tutti possono parlare, questo credo sia anche il nostro punto di forza.

