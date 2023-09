La Francia ha battuto l’Irlanda nel match di qualificazione agli Europei. Nota stonata il ko di Giroud, Theo e Maignan invece..

Vince la Francia. I Blues battono con un gol per tempo l’Irlanda nel match di qualificazione agli Europei. Unica nota stonata l’infortunio di Giroud che tiene in ansia i tifosi del Milan.

Gli altri suoi compagni in rossonero invece, Theo Hernandez e Maignan, sono rimasti in campo per 97′ minuti con il portiere che ha compiuto una bellissima parata sul 2-0.

