Ibrahima Konaté, difensore della Francia, ha parlato al termine del match perso contro la Tunisia ai Mondiali

Ibrahima Konaté, difensore della Francia, ha parlato a BeIN Sports.

PAROLE – «Odio perdere. Questo fine settimana non ci saranno premi, sarà una partita e basta. Non posso dire che ci siano stati troppi cambiamenti, se siamo qui oggi, non possiamo giocare con quella scusa. Non eravamo al livello, abbiamo sprecato troppo tecnicamente. Dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, restare uniti e dimenticare quel piccolo errore. Che sia Argentina, Messico o chiunque sia, è sarà una partita dura».

