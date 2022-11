Le parole del capitano della Franica, Lloris, su Giroud: «Penso che Olivier sia sempre stato disponibile per la Francia»

Hugo Lloris, come riferito da RMC Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Francia-Australia soffermandosi anche su Giroud:

«Penso che Olivier sia sempre stato disponibile per la Francia. Ha il merito di non essersi mai arreso e questo è stato esemplare da parte sua. Purtroppo abbiamo perso Karim per infortunio e siamo rimasti tutti molto delusi, Olivier per primo. Siamo stati costretti ad andare avanti ma sappiamo che possiamo contare su Olivier».

L’articolo Francia, Lloris: «Sappiamo di poter contare su Giroud» proviene da Calcio News 24.

