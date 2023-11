Kylian Mbappè ha esaltato le qualità tecniche del nuovo centravanti Marcus Thuram, svelando così un retroscena

Alla vigilia del match tra Francia e Gibilterra, Kylian Mbappè spende qualche parola sul talento di Marcus Thuram.

LE PAROLE- «Sono anni che gli dico che prima o poi sarebbe finito a giocare in quel ruolo. Lui non mi ascolta! Ha tutte le qualità per essere un ottimo attaccante. Ci scambiamo tanti consigli ogni giorno, sono molto affezionato a lui. L’Inter ha fatto la scelta giusta, ma l’ha fatta anche lui nel giocatore in quella posizione»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG