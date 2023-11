Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha così parlato dell’attuale situazione in casa viola

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha così parlato a Radio Bruno.

LE PAROLE – «Io a Firenze sto molto bene. L’anno scorso abbiamo fatto un’annata speciale, anche se non abbiamo portato a casa il trofeo. Vogliamo una rivincita in Conference. Adesso siamo primi nel girone e dobbiamo continuare così. Non è semplice perché il livello della Conference si è alzato ma noi ci proveremo e non possiamo abbassare la guardia. Con il Genk è decisiva».

