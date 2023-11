L’Italia ospita la Macedonia del Nord nella nona giornata delle qualificazioni all’Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

L’Italia di Luciano Spalletti ospita all’Olimpico la Macedonia del Nord per la nona giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo che si disputerà in Germania nel 2024.

Italia-Macedonia del Nord 3-1: sintesi e moviola

1′ Iniziata la partita

6′ Tiro di Elmas respinto, primi brividi per l’Italia

7′ Prima conclusione dell’Italia con Chiesa che converge dalla sinistra al centro calciando verso la porta dalla distanza, ne viene fuori un tentativo centrale che Dimitrievski blocca senza affanni

13′ Gol annullato a Raspadori: bello scavetto dell’attaccante del Napoli per beffare Dimitrievski in uscita, ma era in fuorigioco al momento del passaggio

16′ Occasione per Chiesa che viene servito da Bonaventura e da posizione defilata costringe Dimitrievski alla parata in corner

17′ ITALIA IN VANTAGGIO!!! Cross di Raspadori dalla sinistra a tagliare tutta l’area, la palla arriva a Darmian che tutto solo di testa firma il gol dell’1-0

24′ Chiesa riceve palla e dai 25 metri scaglia un diagonale sinistro potente ma non preciso

29′ Grande azione dell’Italia che manda al tiro Chiesa da dentro l’area, un difensore della Macedonia si immola e devia la palla fuori

35′ Sinistro al volo di Dimarco, palla alta

38′ RIGORE PER L’ITALIA! Colpo di testa di Gatti che sbatte sul braccio di Seramifov, l’arbitro indica il dischetto

40′ SBAGLIA JORGINHO! Brutto tiro dell’italo-brasiliano respinto dal portiere

41′ RADDOPPIO DELL’ITALIA!!! Rasoiata di Chiesa da poco oltre il limite dell’area e 2-0 per gli azzurri

45′ Tre minuti di recupero alla fine del primo tempo

45’+3 TRIS ITALIA!!! Chiesa riceve palla sulla sinistra, rientra sul destro, calcia e con una fortunata deviazione trova la doppietta

45’+3 Finisce qui il primo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Iniziata la ripresa

47′ Chiesa serve Raspadori, diagonale sinistro bloccato bene da Dimitrievski

51′ GOL MACEDONIA! Atanasov riapre la partita con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo

Migliore in campo Italia: a fine partita

Italia-Macedonia del Nord 3-1: risultato e tabellino

Reti: 17′ Darmian, 41′, 45’+3 Chiesa, 51′ Atanasov

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1) – Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu, Dimoski; Elezi, Ademi; Alioski; Bardhi, Elmas; Miovski. Ct: Milevski.

