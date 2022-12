Rabiot e Upamecano non hanno preso parte all’allenamento: i due a rischio per la semifinale contro il Marocco

Allarme Rabiot per Deschamps alla vigilia della semifinale Mondiale contro il Marocco. Come riportato da L’Equipe, infatti, oggi il centrocampista della Juve e Upamecano non si sono allenati.

Entrambi sono in dubbio per la sfida di domani valida per l’accesso alla finale.

