Francia: Rabiot e Upamecano tornano ad allenarsi in gruppo, sotto osservazione invece Theo Hernandez, ma le sue condizioni non preoccupano

Buone notizie per la Francia in vista della finale di Qatar 2022: Rabiot e Upamecano hanno recuperato e sono rientrati in gruppo dopo l’influenza che li ha tenuti fuori nella semifinale.

Sotto monitoraggio invece le condizioni di Theo Hernandez. Il difensore ha subito un colpo nell’ultima partita, ma le sue condizioni non preoccupano.

