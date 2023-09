Francia: Maignan torna ad allenarsi in gruppo, Theo ancora a riposo! ULTIME. Per il portiere rossonero nulla di preoccupante

Secondo quanto riportato da RMC Sport, anche oggi Theo Hernandez non ha preso parte all’allenamento della Francia. Ancora riposo dopo la botta al polpaccio che ha subito nel match contro l’Irlanda.

Il portiere del Milan Mike Maignan, invece, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Come spiegato dai media francesi, nella seduta di ieri era assente per un lavoro differenziato in palestra.

