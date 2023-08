Thierry Henry è il nuovo ct della Francia Under 21: la firma di un contratto biennale per l’obiettivo dell’oro olimpico a Parigi 2024

La Francia ha scelto Thierry Henry per guidare la nazionale Under 21. La leggenda dell’Arsenal ha firmato un biennale fino al 2025 con i Bluets, che guiderà nelle prossime qualifiche per gli Europei e soprattutto ai giochi olimpici di Parigi 2024, in cui la federazione punta alla medaglia d’oro. Di seguito il comunicato del club.

«La Federcalcio francese è lieta di annunciare la nomina di Thierry Henry come allenatore della Francia Under 21, per un periodo di due anni, fino al 2025. Gérald Baticle entrerà a far parte dello staff di Thierry Henry come vice allenatore. Thierry Henry guiderà ‘Les Bleuets’ per la prossima campagna di qualificazione a UEFA Euro U21 2025 e per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 (25 luglio – 10 agosto), obiettivo importante per la Federazione. Il campione del mondo 1998 ed europeo 2000 svelerà giovedì 31 agosto la prima lista dei giocatori in vista dei prossimi due impegni della Francia, contro la Danimarca in amichevole (giovedì 7 settembre a Nancy) e in Slovenia nell’ambito delle qualificazioni. Euro 2025 (lunedì 11 settembre a Capodistria)».

