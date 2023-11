Arsene Wenger, ex tecnico dell’Arsenal, ha voluto esaltare Zaire-Emery: «Stiamo parlando di un ragazzo dotato di super talento»

Arsene Wenger, intervistato da Le Parisien, ha parlato con toni entusiastici di Zaire-Emery, giovanissimo centrocampista del PSG fresco di convocazione da parte della Francia di Deschamps. Di seguito le sue parole.

«Stiamo parlando di un ragazzo dotato di super talento. È sbocciato eccezionalmente presto. Ecco perché è stato convocato da Didier. Quando, a 17 anni, il tuo allenatore ti sceglie come uno dei primi nomi sulla lista, ciò implica che trasmessi qualcosa di inarrestabile. In un certo senso mi ricorda Kylian Mbappé, nel senso che c’è un parere unanime su di lui, in un’età in cui, in generale, tutti dicono: ‘ha talento, sì, ma vediamo. Ha la potenza di Pogba, qualità comuni con N’Golo Kante nella sua attitudine a riconquistare la palla e anche un po’ di Patrick Vieira, un box-to-box come dicono gli inglesi».

