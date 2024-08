Le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

La partita contro il Pisa si preannuncia come un momento particolare, non solo sportivamente parlando ma anche a livello personale, poiché contrappone i fratelli Inzaghi, Simone e Filippo, marcati da una storia comune nel calcio sia come giocatori che come allenatori.

I Fratelli Inzaghi di Fronte

Questo incontro segna il sesto affronto sportivo tra i due fratelli, entrambi distintisi nel mondo del calcio italiano e ora alla guida di due realtà diverse. Da un lato Filippo, a capo del Pisa, cerca di consolidare il suo progetto tecnico puntando su una squadra equilibrata e competitiva. Dall’altro, Simone guida una rosa di calciatori internazionalmente riconosciuti, plasmando l’Inter per confermare e superare i risultati ottenuti nelle stagioni precedenti.

Le Scelte Tattiche

Entrambe le squadre si presentano con delle formazioni che riflettono le idee tattiche dei rispettivi allenatori:

La probabile formazione del Pisa— (3-4-1-2) Guadagno; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Esteves, Piccinini, Marin, Beruatto; M.Tramoni, Vignato; Bonfanti. All: F. Inzaghi

La probabile formazione dell’inter— (3-5-2-) Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Correa. All: S. Inzaghi.

La partita è più di un semplice test pre-stagionale; rappresenta un momento di confronto tra due visioni calcistiche divergenti ma allo stesso tempo complementari, incarnate da due fratelli che condividono una passione immutata per il calcio. L’amichevole tra Pisa e Inter non sarà ricordata solo per il risultato finale ma per ciò che simboleggia: il calcio come legame familiare, professionale e affettivo che trascende il mero risultato sportivo.

Pisa-Inter (venerdì 2 agosto 2024 con calcio d’inizio alle ore 19:30)

PISA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pisa-Inter.

Data: venerdì 2 agosto 2024.

Orario: calcio d’inizio alle ore 19:30.

Canale TV: Dazn.

Streaming: Dazn.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG