L’imprevisto infortunio di Taremi ha sollevato una serie di interrogativi sulla strategia di mercato dell’Inter.

In un momento cruciale della stagione, l’Inter si trova ad affrontare un dilemma tattico significativo a causa dell’infortunio di Mehdi Taremi, che lascia la squadra alla ricerca di opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Le voci di mercato iniziano a rincorrersi e un nome emerge come principale candidato a colmare il vuoto lasciato dall’assenza dell’attaccante: Federico Bonazzoli.

Alla ricerca di una nuova punta

L’imprevisto infortunio di Taremi ha sollevato una serie di interrogativi sulla strategia di mercato dell’Inter, spingendo il club a considerare l’acquisto di un nuovo attaccante in vista della seconda parte della stagione. Tra i talenti scrutinati, emerge il profilo di Federico Bonazzoli, attaccante della Salernitana e cresciuto nel settore giovanile di riferimento per il club nerazzurro. Con un contratto in vigore fino al 2025 e un ingaggio annuale di 1,5 milioni di euro, Bonazzoli rappresenta un’opzione intrigante, nonostante la Salernitana non lo ritenga un asset incedibile viste le sue difficoltà economiche in Serie B.

Connessioni e strategie

Interessante notare come le strade di Bonazzoli e dell’Inter siano già quasi incrociate in passato, con il suo agente, lo stesso che rappresenta l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, che aveva tentato di proporre il suo assistito al club milanese la scorsa estate. Seppur non si sia concretizzato nulla all’epoca, l’attuale scenario potrebbe riaprire le discussioni e favorire un approdo che sembrava sfumato.

Soluzioni alternative e dinamiche interne

Nonostante l’interesse per Bonazzoli, l’Inter non trascura le soluzioni interne per affrontare l’assenza di Taremi. Proprio come avvenuto nella precedente stagione, Mkhitaryan potrebbe avanzare di posizione e ricoprire il ruolo lasciato vacante dall’infortunio dell’attaccante. A differenza dell’anno scorso, però, l’arrivo di Zielinski potrebbe garantire maggiori alternative nella zona mediana del campo, permettendo una copertura più flessibile e meno impattante sulla struttura della squadra.

Analisi e prospettive

L’Inter si trova dunque ad un bivio: puntare su una nuova pedina offensiva come Bonazzoli, cercando di sfruttare le connessioni esistenti e un interesse reciproco, o affidarsi alle soluzioni interne, valorizzando le risorse del proprio organico e gli aggiustamenti tattici possibili grazie ai nuovi arrivi e alle evoluzioni della rosa. In entrambi i casi, la strategia scelta sarà cruciale per le ambizioni della squadra nei confronti delle competizioni a cui partecipa.

