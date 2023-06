Frattesi alla Juventus: bianconeri pronti a tutto per convincerlo! Ecco cosa gli garantisce Madama in caso di trasferimento sotto la Mole

Come scrive il Corriere di Torino il calciomercato Juve farà di tutto per battere la concorrenza. È Davide Frattesi l’ultimo gioiello di casa Sassuolo al centro del mercato, italiano ma non solo. Il club bianconero per lui si è mosso con ampio anticipo, continui i contatti con il suo agente Beppe Riso, la corte serrata non ha mai lasciato indifferente il centrocampista che a sua volta non ha mai nascosto un debole per il club bianconero anche grazie alla fede di suo nonno.

Per convincerlo serve un progetto ambizioso e la possibilità di inserire da subito Frattesi nelle rotazioni con un ruolo da protagonista. Nessun problema in tal senso, piuttosto resta la valutazione che ne fa il Sassuolo a rappresentare il vero ostacolo: troppi i 40 milioni ventilati anche pubblicamente da Giovanni Carnevali, gli stessi che non farebbe fatica a incassare dalla Premier (in prima fila c’è il Brighton di Roberto De Zerbi) nonostante sia stato Frattesi a dichiarare di voler aspettare almeno altre due stagioni prima di tentare l’avventura inglese. Allora la Juve ci prova e ci riprova, pur sapendo di dover fare i conti con la concorrenza di Roma, Napoli e Milan, soprattutto dell’Inter: è il club nerazzurro negli ultimi giorni ad aver sferrato un attacco importante, mettendo sul piatto pure un paio di contropartite tecniche che potrebbero fare al caso del nuovo progetto neroverde. È ancora presto in ogni caso, anche se per Frattesi si profila l’ennesimo derby d’Italia di mercato.

