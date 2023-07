Il centrocampista Davide Frattesi è ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro.

Prime parole da giocatore dell’Inter per Davide Frattesi che ha parlato così ai canali ufficiali del club. “Intanto basta guardare la bacheca per vedere l’importanza dell’Inter. Ma già un anno e mezzo fa quando abbiamo giocato a San Siro contro l’Inter sono rimasto colpito dai tifosi. Siccome quello è molto importante, non ci ho pensato molto quando è arrivata questa opportunità”.

Tifosi Inter

“Spero di vincere qualche trofeo innanzitutto. E vorrei dare chiaramente, impegno prima di tutto, serietà e spero anche qualche gol. Conosco bene Bastoni perché abbiamo fatto insieme la trafila delle Nazionali, è un 99 come me. Non vedo l’ora di diventare suo compagno anche nel club. Giocherò con campioni. Ruberò a loro dagli allenamenti, prenderò le cose positive e riportarle in campo. Sarà un onore e un piacere per me. Da avversario era difficile giocare a San Siro, da giocatore dell’Inter sarà una spinta in più. Non vedo l’ora di segnare e andare ad esultare sotto la curva”.

