Fabio Caressa ha commentato la prestazione dell’interista Davide Frattesi in Nazionale nel match contro Malta: le parole

Ai micrifoni di Sky Sport 24, Fabio Caressa ha finito le parole per Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che con la maglia dell’Italia è stato la ciliegina sulla torta.

Nel match di qualificazioni a Euro24 contro Malta, infatti, il nerazzurro ha siglato la rete del 4-0 conclusivo, e il telecronista descrive così la sua prestazione e il suo modo di stare in campo.

FRATTESI- «Questo ragazzo ha segnato quattro gol in quattro partite e ci sono anche i gol annullati in Nations League. Ha questa caratteristica, un giocatore che vede così tanto la porta è fondamentale. Ha fatto un bel gol. Frattesi mi piace moltissimo e spero tanto di vederlo insieme a Barella perché se riescono a coordinarsi, ma è difficile perché corrono entrambi in avanti, però se riescono è una cosa positiva»

