Il centrocampista, ora in azzurro, pone fine alle speculazioni su di un suo eventuale interesse a lasciare l’Inter

Nella fervente hinterland del calcio italiano, tra voci di mercato e anticipazioni di strategie in campo, emerge la figura di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, protagonista di una carriera ancora in pieno sviluppo, si trova a smentire i recenti rumori di corridoio che lo vedevano vicino alla maglia della Roma, e allo stesso tempo riflette sulla sua esperienza con l’Inter e sulle prospettive future, sia a livello di club che di nazionale. In un’intervista concessa a Rai Sport, Frattesi apre il suo cuore e la sua mente, parlando del suo percorso e delle ambizioni che nutre nel mondo del calcio.

La questione Roma e il futuro all’Inter

Davide Frattesi ha colto l’occasione per chiarire direttamente e con franchezza il suo rapporto con le voci di un possibile trasferimento alla Roma. “Mi sono divertito perché leggevo di questo, ma non c’era niente di vero,” ha affermato, tagliando corto su speculazioni che lo vogliono lontano dall’Inter. La smentita risuona come un impegno rinnovato verso la sua attuale squadra, dove vede ampio margine di crescita personale e collettiva.

Davide Frattesi

Impegno e crescita all’Inter

Frattesi sembra guardare al futuro con l’Inter con grande determinazione. È consapevole che la strada dell’affermazione non è mai del tutto spianata e che la concorrenza interna rappresenta un ulteriore stimolo a migliorarsi. “Devo dare sempre di più perché si può sempre migliorare,” afferma, evidenziando l’importanza di fare un “step in avanti” in termini di costruzione di gioco e contributo alla squadra. Il centrocampista sembra pronto a “sgomitare” per guadagnarsi un posto da titolare e aumentare i minuti in campo, mostrando una maturità e una consapevolezza tattica notevoli.

Lo scontro con la Francia e il rimpianto europeo

L’intervista ha toccato anche il tema della competizione internazionale, con un accenno particolare alla sfida contro la Francia e il suo giocatore Thuram. Frattesi si esprime con simpatia ma anche con la determinazione di un vero competitore: “Grande persona e grande giocatore, sempre sorridente. Spero che dopo la partita sorrida meno.” Un commento che rivela il desiderio di successo e di confronto sportivo leale.

Inoltre, il centrocampista ha rivelato il peso della delusione legata all’ultimo Europeo, un momento difficile da metabolizzare per lui e per tutta la squadra nazionale. “La delusione è stata grandissima,” confessa, ponendo l’accento su come questo insuccesso abbia influenzato negativamente il periodo di vacanza, ma allo stesso tempo funga da incentivo a fare meglio e a ripartire con rinnovato entusiasmo.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG