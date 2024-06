Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi si è rivelato ancora una volta decisivo in zona goal in nazionale.

Davide Frattesi ieri ha giocato in posizione più avanzata del solito in nazionale ed è riuscito a segnare il goal-vittoria contro la Bosnia; ecco le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport. “Il ruolo da seconda punta a destra Ho cercato di interpretarlo al meglio come chiede il mister, a volte ci riesce e altre no. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, la gamba non è brillante al 100%, ma l’abbiamo fatto in previsione di arrivare pronti al girone che è quello la cosa importante. Alcune giocate si sono viste, bisogna ripartire da lì”.

L’intesa con l’attaccante dell’Atalanta

“Giocare con Scamacca mi aiuta, sappiamo a memoria i movimenti l’uno dell’altro, porta via sempre due difensori e devi essere solamente bravo a farti trovare nel posto giusto al momento giusto”.

Davide Frattesi

La condizione fisica

“Abbiamo fatto parecchia forza e parecchi lavori metabolici, è un po’ come fossimo in ritiro. Non siamo ancora al 100%, ma stiamo cercando di arrivarci per il girone, che è quello l’importante”.

Il goal divorato nel primo tempo

Il centrocampista a tu per tu col portiere avversario ha provato a dribblarlo allungandosi troppo il pallone: ecco la sua versione. “Sì, ho preso qualche insulto da Scamacca (ride, ndr). Ha ragione, avrei fatto lo stesso al posto suo, non posso dirgli niente. Si sbaglia, ci sta, poi se sei fortunato te ne capita un’altra”.

