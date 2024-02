L’ex centrocampista del Sassuolo si è allenato a pieno regime ad Appiano Gentile e dovrebbe essere convocato per le prossime partite.

L’Inter può sorridere: Davide Frattesi si è allenato in gruppo oggi, il risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra è guarito completamente.

Verso la Salernitana

Il centrocampista arrivato in estate sicuramente non giocherà dal primo minuto venerdì contro l’ultima in classifica ma è possibile che entri a gara in corso. Il suo rientro in gare ufficiali non verrà forzato an che se l’infortunio non era grave: non ci deve essere nessun rischio di ricadute. Si punta quindi ad averlo in una condizione praticamente ottimale per martedì prossimo, giorno della gara di andata di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Davide Frattesi

Risorsa importante

Sicuramente ci si aspettava di più dal centrocampista della nazionale la scorsa estate: da allora l’italiano ha giocato in media più in Champions League. I suoi “avversari” Barella e Mkhitaryan continuano a giocare alla grande ma per Frattesi sicuramente ci saranno altre occasioni soprattutto in questa fase di stagione in cui arrivano i doppi impegni. L’ex Sassuolo ha già segnato goal pesantissimi dimostrando di poter essere utilissimo anche dalla panchina; lui ha capito di essere in una grande squadra e non si lascia andare a comportamenti negativi e fuori luogo. Il suo minutaggio è comunque destinato ad aumentare nelle prossime settimane ma occorre anche che dimostri di poter fare meglio di quanto fatto finora.

L’articolo Frattesi ha recuperato: ecco come verrà gestito proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG