La stagione dei nerazzurri entra nel vivo con il ritorno della massima competizione europea; prima però c’è una gara da non sottovalutare.

L’Inter sta preparando il testa-coda di venerdì sera a San Siro: al Meazza arriverà la Salernitana ultima in classifica alla ricerca di punti per sperare ancora nell’impresa di salvarsi.

Tutti sulla corda

I nerazzurri sono appena saliti a +7 (con una gara in meno) sulla Juventus sfruttando il solo punto conquistato dai bianconeri nelle ultime 3 gare. Manca ancora tanto alla fine del campionato e non ci si può permettere di allentare la presa: immaginiamo che Inzaghi in questi giorni stia facendo il “pompiere”. Mai come in questi giorni ci sono dubbi di formazione visto che martedì ci sarà anche l’andata degli ottavi di finale di Champions League: la stampa si interroga su che tipo di Inter vedremo venerdì sera.

Marko Arnautovic

Cambi

Sky Sport sostiene che ci saranno almeno 4 casi rispetto alla formazione delle ultime gare: in queste settimane infatti hanno giocato dal primo minuto quasi sempre gli stessi 11. Non ci sono certezze allo stato attuale, l’unica forse è l’utilizzo dal primo minuto di Dumfries: l’olandese ha giocato pochissimo ultimamente nonostante sia guarito dall’infortunio da almeno un mese. Dovrebbero partire titolari contro la Salernitana anche Klaassen e uno tra Sanchez ed Arnautovic; difficile vengano scelti entrambi. De Vrij prenderà il posto dell’infortunato Acerbi; in generale non dovrebbe esserci un turnover esagerato come lo si è visto a Lisbona in Champions League quando furono 8 i cambi tra un a gara e l’altra.

L’articolo Verso Inter-Salernitana: Inzaghi ricorre al turnover ma non in modo eccessivo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG