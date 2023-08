Frattesi: «Ho scelto l’Inter e non ci ho pensato un attimo. Idolo? Dico Julio Cesar». Le parole del centrocampista

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, al Matchday Programme ha parlato della sua carriera:

«In campo ci ho messo da sempre il cuore e lì ho collezionato ricordi bellissimi. Ricordo quando facevamo “mischietta”, succedeva praticamente tutti i giorni, tutta la squadra si metteva in area di rigore, uno faceva i cross, eravamo in due in porta e io ovviamente non volevo mai uscire. Quello del portiere è un ruolo che mi ha sempre affascinato, se devo scegliere un giocatore della storia nerazzurra dico Julio Cesar, è stato incredibile nel suo ruolo.

L’esordio con il Sassuolo contro il Verona rimane una delle partite più significative. Se penso ai gol, invece dico il primo al Mondiale U20 segnato contro il Messico o quello con la Nazionale maggiore contro l’Olanda nella finale terzo posto dell’ultima Nations League. La squadra per me è sempre stata fondamentale, significa essere un gruppo di persone che si vogliono bene e lavorano tutte insieme per lo stesso obiettivo, è questo che fa la differenza. Un’altra parola chiave per me è famiglia, quella che mi accompagna da sempre, loro sanno quanto sono importanti.

3 date importanti? 2016: la prima data è legata a mio nonno, ogni volta che succede qualcosa di bello o faccio un gol lo dedico a lui. 2019: è stato un anno bellissimo e fondamentale per la mia crescita. Ho conosciuto eprsone importanti che fanno parte della mia vita e ho avuto l’opportunità di vivere un’esperienza incredibile nel Mondiale U20 giocato in Polonia. Luglio 2023, è il periodo in cui sono arrivato qui all’Inter. Per me è stata una scelta importante, per questo non ci ho pensato un attimo quando mi si è presentata questa opportunità, come ho detto quando sono arrivato. Sono veramente contento».

