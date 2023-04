Frattesi Inter, anche la Juventus interessata al centrocampista classe ’99. Il Sassuolo fissa il prezzo

Davide Frattesi è sicuramente uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo, con le attenzioni di Inter e Juventus da tempo sulle sue tracce. I bianconeri seguono il giocatore come possibile sostituto di Rabiot mentre i nerazzurri ieri hanno avuto un incontro con il suo agente, Beppe Riso, presente nella sede in Viale della Liberazione. Il Sassuolo ha fissato il prezzo sui 40 milioni di euro per l’estero, ciò significa che per il mercato italiano potrà andare via a poco meno. Lo riporta Tuttosport.

