Frattesi Inter, tutti i dettagli sul passaggio del centrocampista in nerazzurro

L’Inter sta per chiudere per Frattesi. Come riferisce Gianluca Di Marzio, il centrocampista firmerà un quinquennale da 2,8 milioni di ingaggio stagionali, mentre al Sassuolo andranno 6 milioni di prestito, 27 di riscatto e il cartellino di Mulattieri (valutato altri 6 milioni), oltre a 5 milioni di bonus (4 per la qualificazione alla Champions, 1 in caso di Scudetto).

Bonus sulla rivendita fissato al 10%, mentre il giocatore dovrebbe svolgere le visite mediche già nella giornata di venerdì.

