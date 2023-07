Frattesi: «Inter? Non ci ho pensato un attimo, mi ha colpito questo. Ora i trofei». Le parole del centrocampista nerazzurro

Davide Frattesi ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore dell’Inter ai canali ufficiali del club nerazzurro.

LA SCELTA – «Basta guardarsi intorno per capire l’importanza di questo Club. Parte tutto da un anno e mezzo fa, quando ho giocato contro l’Inter e sono rimasto davvero colpito dallo stadio e dai tifosi. Per me è un fattore molto importante, per questo non ci ho pensato un attimo quando mi si è presentata questa opportunità»

AMBIZIONI – «Sicuramente spero di vincere qualche trofeo. Io metterò impegno, serietà e spero anche qualche gol».

