Frattesi Juve: ad Allegri serve il “nuovo Marchisio”. Il centrocampista del Sassuolo ha qualità che mancano ai bianconeri

Frattesi è il nome del caldo del mercato. Della Juve e non solo. Il centrocampista del Sassuolo ha disputato la sua migliore stagione in carriera con ben 7 gol segnati in 36 partite. Ed ha attirato le sirene dei bianconeri, dell’Inter, del Milan e della Roma.

Frattesi piace anche in Premier, ma ha già detto che preferisce approdare in una big italiana perché non si sente ancora pronto per un’esperienza importante all’estero. La Juve già dall’estate 2022 ha messo il centrocampista nel mirino e quest’anno è tornata alla carica perché rischia di perdere Rabiot a parametro zero.

Gol e non solo: sono diversi i motivi per cui ai bianconeri ed Allegri servirebbe avere un giocatore come Frattesi in rosa.

LA CARRIERA

Classe 1999 e italiano. Giocatore che unisce in 184 centimetri corsa, qualità e tecnica. E soprattutto: capacità di inserimento senza palla. Con una grande facilità (e capacità) di trovarsi al posto giusto al momento giusto. Sono queste, in estrema, sintesi le caratteristiche del giocatore cresciuto nelle giovanili della Roma che, passo dopo passo, si è imposto con forza nel panorama del calcio italiano.

Acquistato dal Sassuolo nel 2017 per 5 milioni, Frattesi dal 2018 al 2021 si è fatto le ossa in Serie B vestendo, da protagonista, le maglie di Ascoli, Monza ed Empoli giocando 115 partite (coppe incluse) e timbrando il cartellino per 13 volte. Poi, il salto in Serie A nel Sassuolo di Dionisi che vede in lui, da subito, doti e capacità da vero “tuttocampista”. Nel 2021-2022 Frattesi gioca 38 partite stagionali e segna 2 gol. Nell’annata appena passata scende in campo 36 volte con ben 7 gol all’attivo. Meglio di Barella (6 gol in Serie A), ma “peggio” di Rabiot che ne ha fatti 8 in campionato.

FRATTESI, RABIOT E IL FATTORE LOCATELLI

Le possibilità di vedere Frattesi alla Juve si legano a quelle di non vedere più Rabiot a Torino. Se il francese deciderà di non rinnovare il contratto in scadenza a fine mese, allora i bianconeri potrebbero affondare il colpo. Il fattore tempo, quindi, sarà fondamentale. L’Inter ha già pronta un’offerta da presentare al Sassuolo e aspetta solo l’ultimo ok del presidente Zhang. In casa nerazzurra la concorrenza non mancherebbe, ma Inzaghi punta su Frattesi per aumentare la qualità del reparto. Alla Juve, invece, con la partenza di Rabiot si aprirebbero le porte della titolarità certa o quasi. Una “buona parola” potrebbe provare metterla Locatelli che nell’estate del 2021 si trasferì dal Sassuolo alla Juve e quindi sa cosa vuol dire un salto del genere.

PERCHE’ SERVE AD ALLEGRI

Nella rosa della Juve solo Fagioli ha caratteristiche simili a Frattesi. Locatelli è un mediano che sa giocare anche da regista. Pogba è un centrocampista di forza, qualità e quantità ma le cui condizioni fisiche sono (e saranno?) un perenne dilemma. Miretti non ha ancora un ruolo ben definito e non è escluso che possa lasciare Torino per fare un anno in prestito. Paredes il prossimo anno non ci sarà. Con il ritorno di Rovella dal Monza, altro giocatore di cuore e di cervello, la Juve si ritroverebbe un centrocampo quasi tutto italiano e giovane. Frattesi potrebbe diventare il “nuovo Marchisio“, cioè un giocatore di grande corsa che sa fare bene le due fasi, riuscendo a stare sempre “in partita”, come dimostrato contro la Spagna dove è stato il migliore azzurro in campo.

Oltre alle qualità tecniche Frattesi ha mostrato anche altro. Prima di tutto la consapevolezza, come ha detto lui stesso nei giorni scorsi durante il ritiro con l’Italia, di avere bisogno restare a giocare ancora in Italia per crescere ulteriormente. E poi la fame. Proprio come il primo Marchisio, infatti, il giocatore del Sassuolo è in cerca di successi e trofei che finora non ha mai vinto. L’identikit è chiaro: la Juve e Allegri hanno bisogno di un giocatore come Frattesi.

