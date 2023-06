Frattesi Juve, ecco la destinazione preferita dal Sassuolo. Retroscena di mercato sul centrocampista

L’Inter è saldamente in pole per Frattesi e pronta a chiudere l’affare nei prossimi giorni. Come riportato da Sportitalia, il Sassuolo avrebbe preferito cedere il giocatore in Premier League.

Il giocatore ha però spinto per la permanenza in Serie A e sembra ora destinato al club nerazzurro. La Juve, invece, è sempre più lontana.

