Frattesi Juve, l’Inter ha un principio d’accordo per il centrocampista del Sassuolo, ma non ha ancora chiuso: la situazione

Secondo quanto riferito da Luca Cilli di Sky Sport, l’Inter avrebbe un principio d’accordo con il Sassuolo per Frattesi, che arriverebbe in nerazzurro in cambio di Mulattieri e di una parte di denaro.

Ma Marotta non può ancora chiudere perchè, prima di fare acquisti, deve necessariamente vendere qualcuno. Uno scenario che potrebbe favorire Roma e Juve, al momento dietro nella corsa.

