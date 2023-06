I rossoneri presto avranno quello che manca ai nerazzurri, ovvero il cash; con questo potranno prendersi obiettivi dei rivali.

Inter e Milan si sfidano sul mercato in quanto in diversi ruoli gli obiettivi sono gli stessi: il Corriere della Sera dipinge le sfumature di tanti possibili derby di mercato. I rossoneri stanno per perfezionare la cessione di Tonali che porterà circa 80 milioni nelle casse societarie: Moncada e Furlani sono pronti a reinvestire la cifra.

Davide Frattesi

Pronto subito l’assalto a Frattesi su cui è in vantaggio l’Inter che però non può affondare il colpo senza altre cessioni. Si dice che il Milan abbia parlato addirittura col Chelsea dell’acquisto a titolo definitivo dell’ex Inter Lukaku; di risposta i nerazzurri avrebbero parlato con Marcus Thuram, attaccante che molti danno in procinto di firmare per il Milan.

L’articolo Frattesi, Lukaku e Thuram: derby totale sul mercato proviene da Notizie Inter.

