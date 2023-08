Il nuovo centrocampista dell’Inter Davide Frattesi ammette di avere un idolo particolare per il ruolo in cui gioca.

Davide Frattesi è il protagonista del primo Matchday Programme sul sito dell’Inter; ecco le sue parole. “In campo ci ho messo da sempre il cuore e lì ho collezionato ricordi bellissimi. Quello del portiere è un ruolo che mi ha sempre affascinato, se devo scegliere un giocatore della storia nerazzurra dico Julio Cesar, è stato incredibile nel suo ruolo“.

Davide Frattesi

“3 date importanti? 2016: la prima data è legata a mio nonno, ogni volta che succede qualcosa di bello o faccio un gol lo dedico a lui. 2019: è stato un anno bellissimo e fondamentale per la mia crescita. Ho conosciuto eprsone importanti che fanno parte della mia vita e ho avuto l’opportunità di vivere un’esperienza incredibile nel Mondiale U20 giocato in Polonia. Luglio 2023, è il periodo in cui sono arrivato qui all’Inter. Per me è stata una scelta importante, per questo non ci ho pensato un attimo quando mi si è presentata questa opportunità, come ho detto quando sono arrivato. Sono veramente contento“.

