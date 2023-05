Frattesi Milan, avanti tutta: ci sono novità sul centrocampista che ben sta facendo con la maglia del Sassuolo

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe individuato in Davide Frattesi la pedina giusta per rinforzare il proprio centrocampo e ovviare così anche all’assenza di Bennacer.

Non si tratterà eventualmente di un’operazione semplice: nelle ultime settimane il prezzo del giocatore di proprietà del Sassuolo è infatti salito molto per la folta concorrenza italiana (Juve e Inter su di lui) ed estera. Il Milan non parteciperà ad aste ma pensa comunque di iscriversi alla corsa.

