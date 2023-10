Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi ha ammesso di essersi ambientato benissimo nella sua nuova squadra.

Davide Frattesi non sta giocando moltissimo ma neanche poco; il centrocampista è conscio di trovarsi in un grande club e quindi aspetta con calma il suo momento. L’ex Sassuolo mostra maturità anche nelle interviste post-gara sotto questo punto di vista.

L’analisi

L’italiano ha commentato così la gara vinta contro il Torino ai microfoni di Sky Sport. “È stato difficile il primo tempo perché erano messi bene e fisicamente avevano le energie per tenere a tutto campo. Nel secondo tempo quando hanno mollato un pochino siamo usciti con la nostra forza. C’è la consapevolezza che siamo sempre obbligati a vincere ed è una cosa fondamentale. Per l’Inter un pareggio è come una sconfitta, è una cosa che ti dà la marcia in più“.

Davide Frattesi

Le sue condizioni

“Ho avuto dei problemi al flessore che non mi lasciavano tranquillo, adesso ho superato l’infortunio e sono carico e concentrato. Sapevamo che sarebbe stata una gara tosta, avevamo anche un occhio alla Champions che è una gara fondamentale”.

Armonia

“Quando sono venuto all’Inter, i primi 3-4 giorni chiamavo i miei amici e dicevo che sembrava fossi rimasto a Sassuolo perché qui ho trovato un gruppo che sembra che li conosco da un paio d’anni. Questo è il segreto di una grane squadra, avere un gruppo forte”.

