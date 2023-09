Le parole del centrocampista dell’Inter Davide Frattesi dopo il pareggio dei nerazzurri in Champions contro il Real Sociedad

Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi ha parlato così del pareggio contro il Real Sociedad.

PRIME VIDEO

«Ce lo aspettavamo, loro in casa danno qualcosa in più. Siamo stati bravi e fortunati a rimanere sull’1-0, poi le partite durano 90 minuti e noi siamo risaliti e li abbiamo messi in difficoltà. Abbiamo tanti nazionali, poi veniamo da un derby dove abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Perlomeno siamo tornati a casa con un punto. Sicuramente, possiamo fare meglio del primo tempo. Dobbiamo riuscire a tenere la stessa tensione della ripresa».

SKY SPORT

«Sapevamo che sarebbe stata difficile, l’avevamo preparata con la loro partenza forte. Siamo stati presi alla sprovvista, ma non era facile. Ci può stare, siamo stati bravi e fortunati a stare sul minimo svantaggio, poi abbiamo giocato da Inter riprendendola. Stanchezza mentale o fisica Tutte e due, visto che il derby ti consuma tante energie. Non è un problema se gioco titolare o entro dopo, quando vengo chiamato in causa do sempre il massimo».

INTER TV

«È un campo che sarà difficile per tante grandi squadre. Siamo stati bravi a riprenderla e abbiamo dimostrato che se giochiamo come sappiamo non ce n’è per nessuno. C’era voglia di non perderla e di portare a casa un risultato positivo per come si era messa. La cosa fondamentale è stata la compattezza mostrata oggi, non ci siamo disuniti, abbiamo meritato di riprenderla e forse alla fine meritavamo quasi di vincerla. Empoli? Quando c’è il cambio di allenatore non è mai semplice, non puoi andare ad analizzare le partite precedenti. Sarà sicuramente una partita difficile, dovremo entrare in campo non come oggi ma come nel derby».

