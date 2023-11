La rete messa a segno da Frattesi con la maglia dell’Inter ha infiammato il finale di Benfica-Inter: è il primo gol in Champions League

Frattesi va in gol in Benfica-Inter.

Per il centrocampista nerazzurro si tratta della prima rete stagionale in carriera in Champions League.

L’articolo Frattesi, primo gol in Champions League in carriera proviene da Inter News 24.

