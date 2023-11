Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della partita contro l’Ucraina

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della partita contro l’Ucraina. Le sue dichiarazioni:

«Sapevamo che se non fossimo riusciti a fare gol nei primi 60′ sarebbe diventata complicata. Loro l’hanno messa sul piano fisico e ci hanno messo in difficoltà. Quello che contava era il passaggio del turno. Gol sbagliato? Sì ho pensato a fare lo scavino ma ricordando la partita col Benfica e quindi ho pensato di mettergliela sotto le gambe. Rigore Ucraina Non sembra così netto. Dal campo sinceramente non ho visto nulla quindi rivedendolo in alcuni replay sembrava lo avesse toccato ma nell’ultimo no. Europeo? Sicuramente dipenderà da noi perché prendere squadre alla portata è fondamentale. Siamo l’Italia e andremo con tutte le nostre buone intenzioni per cercare di ripeterci».

L’articolo Frattesi: «Siamo l’Italia e all’Europeo andremo per ripeterci. Rigore? Non sembra così netto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG